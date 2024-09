Prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho e familiares do homenageado descerraram a placa - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho e familiares do homenageado descerraram a placaRafael Barreto / PMBR

Publicado 19/09/2024 18:07

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, nesta quinta-feira (19), no bairro Vila Pauline, a 52ª praça da atual administração. Medindo 1.500 metros quadrados, a mais nova área de lazer leva o nome Nelson Emídio da Silva, que contribuiu muito para o crescimento da região, conta com uma quadra poliesportiva, academia ao ar livre para a terceira idade, parque infantil, iluminação de led, lixeiras, bancos e dois espaços de convivência.

A praça Nelson Emídio da Silva tem quadra poliesportiva, academia ao ar livre para a terceira idade, parque infantil e outros atrativos Rafael Barreto / PMBR

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, em uma das vezes que caminhou pela região, o local o incomodou, pois era uma grande lixeira. Prontamente solicitou o projeto e transformou o lugar em uma área de lazer. “Agora as famílias podem viver momentos felizes, sejam jogando bola, caminhando, fazendo atividade física ou brincando no parquinho. Por toda a cidade temos espaços como esse, que além da diversão, ajuda a criar laços entre as pessoas”, garantiu o prefeito, que ainda pediu a ajuda de todos para cuidar da praça, que é um patrimônio público.Sempre animada em participar de entregas como essa, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou que além da alegria da família pela homenagem a uma pessoa que gostava de ajudar e viver, também é uma alegria do povo. “Fico feliz, pois é bom ver que os recursos que envio (através de emendas) para Belford Roxo são administrados com tanta responsabilidade para o bem-estar do povo. Poder contribuir com a cidade e trazer mais qualidade de vida a todos é satisfatório”, resumiu Daniela.