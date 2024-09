As pessoas se divertiram ao som de músicas dos anos 60 e dançou até o fim do baile - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 20/09/2024 17:15

Belford Roxo - Usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Apoio à Pessoa Idosa (API) da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo, tiveram um dia ‘pra lá de legal’, nesta quinta-feira (19). Elas reviveram a adolescência em um baile dos Anos 60. Todas se vestiram a caráter, dançaram e se divertiram nos ritmos da época.



“É a realização do sonho delas. A ideia aconteceu em uma oficina de cozinha. Ouvi a maioria dizer que nunca tinha participado de um baile na juventude. A partir daí, toda a equipe se reuniu e resolveu colocar o sonho em prática. O API é um lugar maravilhoso, de inclusão, atenção e de várias atividades. É sem dúvida, um espaço muito acolhedor”, disse a coordenadora Elionete Miranda de Oliveira Lima, a Nete.



Baile dos Sonhos



Não teve gelo e cuba libre, mas na caixa de som rolou o sucesso Whisky à Go do grupo Roupa Nova. O baile começou cedo, às 9 horas, com direito a café da manhã e seguiu durante todo o dia com parada para almoço e sobremesa, até às 16 horas, em clima de confraternização.



“Adorei o baile. Era um sonho. Quando eu era mocinha, minha mãe não deixava eu ir para bailes. Hoje eu me realizei”, garantiu Talita Henrique dos Teles, 78. ” Aqui é só distração e alegria”, disparou sua colega Conceição Maria dos Santos. “É a casa da felicidade”, acrescentou Lindalva dos Santos Teixeira. A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, fez questão de acompanhar todo o evento. Ela não resistiu às músicas da época e dançou com o grupo. “Foi um momento muito especial. Que venham outros bailes”, disse a secretária.

Após o baile rolou aquela confraternização tradicional entre as usuárias do API Jeovani Campos / PMBR



O API funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, na Avenida Atlântica, Bairro Xavantes, em um espaço especial para os idosos com os seguintes objetivos: contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurar espaço de encontro para os idosos, visando promover a convivência familiar e comunitária. A unidade tem diversas oficinas, como artesanato, reaproveitamento alimentar (segurança alimentar), além de atividade física; dança de salão, encontros socioeducativos e passeios culturais-educativos.



