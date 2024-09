O atacante estreante do Belford Roxo Thaylan estreou pelo time profissional - William Davoli / SEBR

O atacante estreante do Belford Roxo Thaylan estreou pelo time profissionalWilliam Davoli / SEBR

Publicado 22/09/2024 23:17

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo empatou com o São Gonçalo por 0 a 0, na estreia da equipe no Campeonato Carioca da Série B1, neste sábado (21), no Estádio Nélio Gomes. O jogo mostrou boas jogadas das duas equipes, que não conseguiram balançar a rede.



“Não foi o resultado que queríamos, mas sabemos da força do São Gonçalo, que é um time experiente e muito bom. Foi uma partida equilibrada e o Belford Roxo mostrou ser competitivo, fizemos algumas mexidas táticas que deram certo. Os nossos jogadores treinaram muito, durante esses dias. A gente estava almejando fazer os doze pontos em casa, mas vamos buscar fora. Não podemos esquecer que foi um jogo de estreia é sempre nesse caso entra a ansiedade. Agora é se preparar para o próximo duelo contra o Nova Cidade ", disse o técnico, Jefter Percy.

A torcida do Belford Roxo compareceu em bom número na partida de estreia da Série B1 do Cariocão William Davoli / SEBR



A partida marcou a entrada em campo pela primeira vez como jogador profissional do jovem atacante Thaylan, que realizou boas jogadas, recebendo elogios da torcida que compareceu em bom número no Estádio Nélio Gomes. A partida marcou a entrada em campo pela primeira vez como jogador profissional do jovem atacante Thaylan, que realizou boas jogadas, recebendo elogios da torcida que compareceu em bom número no Estádio Nélio Gomes.