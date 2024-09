O Sargento Moisés do 39º BPM no lugar mais alto do pódio - Divulgação

Publicado 24/09/2024 15:28

Belford Roxo – O 1º Sargento Policial Militar, Moisés, do 39º BPM (Belford Roxo), conquistou o 1º lugar no Desafio nas Montanhas de 80 Km, no último dia 14 de setembro, no trecho entre Sana e Macaé, na Região dos Lagos. O evento é organizado pela Associação de Corredores de Rua de Macaé (ASCOM).



A corrida ocorreu sob um calor extremo, com sensação térmica de 48°C. A largada foi às 4h da manhã, e após 13 horas de atividades ininterruptas, Moisés cruzou a linha de chegada como campeão na sua categoria. No percurso, os atletas enfrentaram a escuridão, subidas, descidas, trilhas, paralelepípedos, asfalto, riachos, mata e sol forte, mas puderam apreciar lindas paisagens.

Participaram atletas de diversas cidades e estados, nessa que foi a 12ª edição do evento e a 4ª edição em que Moisés participou.