Publicado 23/09/2024 21:59

Belford Roxo - Com muita inspiração, na tarde deste domingo (22), no Estádio Augusto Simões, em Mesquita, os times da Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub–17 e Sub–15 venceram o Petrópolis, na oitava rodada do Campeonato Carioca A2.



Os gols do sub-17 que venceram por 3 a 2 foram do atacante Kauê, do lateral José e do zagueiro Marcos Caio. No sub–15, a vitória foi por 3 a 0, com gols do meia Brene Rodrigues e os atacantes Kayky e Diego.



“Tudo que aconteceu hoje, com nossas duas categorias foi fruto do trabalho que realizamos, durante toda semana e principalmente a conscientização dos nossos jogadores, que tinham que entrar em campo para vencer. Obrigado a torcida sempre presente!”, falou o técnico do sub–17, Custodio Junior.

O meia Brene Rodrigues do sub-15 acenando para torcida William Davoli / SEBR



O próximo jogo do Belzão será no próximo domingo (29), no Estádio Nélio Gomes, contra o Cabofriense.