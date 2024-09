A creche Dona Quininha tem capacidade para atender 200 alunos da creche 2, creche 3, pré 4 e pré 5 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 24/09/2024 16:53

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação, entregou nesta segunda-feira (23), mais um reforço para o ensino municipal. A Creche Joaquina Rosa Correia Pereira (Dona Quininha), no bairro Retiro Feliz, tem capacidade para atender 200 alunos da creche 2, creche 3, pré 4 e pré 5. Em seguida, a Prefeitura inaugurou a Praça Gilberto Cavalcanti Ramos, que fica atrás da unidade escolar, com diversos atrativos. As duas mais novas conquistas fazem parte de um complexo de obras no bairro que já conta com unidade de saúde e uma escola.

O morador Manoel Lorenzo destacou que o bairro ganhou escola, posto de saúde e agora a creche e a nova praça Rafael Barreto / PMBR



A creche é composta por quatro salas de aula, banheiros, sala dos professores, sala de especialistas/direção, pátio interno/refeitório, pátio externo, secretaria e cozinha. Já o espaço de lazer tem uma área de 603 metros quadrados com pista de caminhada, quatro mesas para jogos, iluminação de led e nove bancos, propiciando assim mais lazer e diversão aos moradores da região.



Após a cerimônia de inauguração, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou as instalações da creche e da praça com as famílias dos homenageados. “Entregamos mais dois equipamentos públicos para o povo no Retiro Feliz. Sempre tive um carinho muito grande pela região e por isso nos empenhamos com as obras de infraestrutura no bairro e esse complexo, que agora está completo. Com essas unidades, as pessoas poderão trabalhar no bairro, enquanto seus filhos estudam ou brincam durante o dia”, explicou Waguinho.

O prefeito Waguinho entregou a placa de inauguração a familiares de Dona Quininha Rafael Barreto / PMBR

Cinco unidades de educação



De acordo com o secretário de Educação, Bruno Vinícius de Oliveira, em pouco mais de um mês, já foram cinco unidades de educação entregues e funcionando. “São mais crianças estudando e sendo bem cuidadas enquanto os responsáveis saem para trabalhar e assim ajudar na renda de casa levando mais dignidade para as famílias. Todas as nossas unidades tem um ambiente climatizado, merenda de qualidade, material pedagógico, brinquedos e muito mais para que as crianças tenham conforto na hora de estudar”, garantiu Bruno.

O prefeito Waguinho descerrou a placa de inauguração da creche Joaquina Rosa Correia Pereira (Dona Quininha) Rafael Barreto / PMBR



Morador há 40 anos do Retiro Feliz, Manoel Lorenzo, 64 anos, está feliz da vida com mais essas entregas na região. “Aqui está uma maravilha! Antigamente para ir até a principal, andávamos com sacos nos pés, pois tinha muito barro, era intransitável e enchia tudo. O bairro ganhou escola, posto de saúde e agora a creche e a nova praça. Muitas mães vão trabalhar tranquilamente e ter onde deixar seus filhos, além do novo espaço para eles brincarem”, garantiu Manoel.

Hércules (E), filho de Gilberto Cavalcanti Ramos, recebe a placa de inauguração da praça que leva o nome do seu pai Rafael Barreto / PMBR