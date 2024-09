A ocorrência policial com as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 25/09/2024 15:37

Belford Roxo - Um suspeito foi preso com drogas e um rádio transmissor, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quarta-feira (25), na Rua Neide Simões, no bairro Bom Pastor.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento na região, quando perceberam um homem em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, foi encontrado com o suspeito um rádio transmissor, além das drogas que estavam dentro de uma mochila.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), onde o preso foi autuado.