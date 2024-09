A ocorrência policial com o preso e o revólver apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/09/2024 22:46

Belford Roxo - Um assaltante com oito anotações criminais, foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta quinta-feira (26), no bairro Bom Pastor, após roubar um açougue na Avenida Automóvel Clube, e efetuar um disparo de arma de fogo dentro do estabelecimento. Com o criminoso, os agentes apreenderam um revólver calibre 38.

Na ação, os agentes foram informados por populares sobre o assalto do açougue. Após um patrulhamento, o suspeito foi preso pelos policiais militares nas proximidades da Avenida Marcovaldi, que ainda tentou fugir, mas foi alcançado. Na abordagem, foi encontrado o revólver com o criminoso.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).