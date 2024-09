Os jovens ouviram atentamente as explicações dos orientadores do museu do Campo dos Afonsos - JEOVANI CAMPOS / PMBR

Publicado 26/09/2024 16:33

Belford Roxo - Um grupo de 15 jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Bairro Xavantes, em Belford Roxo, com idade entre 7 e 16 anos, teve uma manhã diferente nesta quinta-feira (26). Meninos e meninas ganharam a oportunidade de visitar o Museu Aeroespacial, o mais importante da aviação do Brasil, localizado no Campo dos Afonsos, base da aviação brasileira na Cidade do Rio de Janeiro.



A garotada se deslumbrou com a exposição de aeronaves (cerca de 80). E a que mais chamou a atenção foi a réplica fiel do 14 Bis, construído por Santos Dumont. O acervo conta com aviões, motores, documentos, armas e várias peças de valores históricos. O espaço possui também doze salas expositivas temáticas, um hangar (galpão) de restauração de aeronaves, miniaturas de aviões, simuladores de voo e uma sala de armas de guerra.

Quesia de Paula da Silva elogiou o passeio ao museu. Ela quer ser militar e achou os assuntos interessantes JEOVANI CAMPOS / PMBR



Passeio inspirador



Miguel Rodrigues, 15, ficou satisfeito com a oportunidade. "Gostei muito desse passeio e achei tudo bastante interessante, pois pretendo ser militar daqui uns três anos", assegurou o jovem. Quesia de Paula da Silva, 16 anos, também disparou elogios ao passeio. "Eu gostei demais, muitos assuntos interessantes. Quero estar de volta aqui a uns dois anos, como militar", afirmou.

Os visitantes aproveitaram para fazer a tradicional foto ao lado de um avião no museu JEOVANI CAMPOS / PMBR



A turma foi acompanhada de duas orientadoras do SCFV. "Hoje foi um dia muito especial para o grupo que teve a oportunidade de saber sobre a história da aviação brasileira e de adquirir novos conhecimentos. Os passeios culturais e de lazer fazem parte de nosso planejamento", disse a Orientadora Jecimar de Souza Rodrigues. Segundo informações do Departamento de Relações Públicas do Museu, a visitação aproxima a sociedade e divulga a história do Brasil na aviação. De acordo com dados do setor, o Brasil tem uma grande importância no cenário internacional, seja através de Santos Dumont e também da Embraer, empresa responsável pela fabricação internacional de aeronaves.