O carro do vereador Danielzinho recebeu seis disparos de arma de fogo na porta da casa do parlamentarReprodução

Publicado 27/09/2024 14:55 | Atualizado 27/09/2024 16:33

Belford Roxo - O vereador Daniel Silva de Lima, o Danielzinho (Republicanos), de Belford Roxo, teve seu carro metralhado na porta da sua casa, na madrugada desta sexta-feira (27), no bairro Shangrilá, em Belford Roxo. O parlamentar fez um relato do fato em suas redes sociais e lembrou que o atentado aconteceu dois depois dele denunciar o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) e candidato a Prefeito no município, a Polícia Federal, por "utilização indevida de arma de fogo com fins eleitorais". Danielzinho não estava no carro no momento dos disparos e nada sofreu. A Polícia Civil está investigando o caso.



"Hoje, por volta das 2 horas da manhã, ao chegar na minha residência, acabei de sair do carro, entrei na minha casa, casa dos meus pais, e meu carro foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Gente, o que a gente está vivendo nessa cidade é uma calamidade na segurança pública", disse o vereador, que é candidato à reeleição a Câmara de Vereadores de Belford Roxo.



Danielzinho registrou ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo). “O que me causa estranheza é que, após dois dias de eu ter denunciado o deputado estadual Márcio Canella à Polícia Federal por ele estar usando armamento de grosso calibre e armamento na cintura para intimidar os eleitores de Belford Roxo, tem um acontecimento desse comigo”, destacou.

O deputado estadual Márcio Canella nega relação com o fato.

Danielzinho destacou ainda que já foi ameaçado pelo deputado Canella, antes de metralharem seu carro. “Acabei de fazer o registro da ocorrência. A perícia já está a caminho do local. Já informei tudo o que vem acontecendo na cidade. Inclusive, o próprio deputado já havia mandado recado através de seu coordenador de campanha, que já está em print, tudo guardado. O que está acontecendo na cidade é uma coisa muito perigosa para o cidadão de bem”, disse.



"Estranho esse atentado às vésperas da divulgação de uma pesquisa que estamos disparado na frente deles. A Polícia precisa investigar e achar os culpados."