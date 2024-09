Jogadores do Belford Roxo comandados pelo técnico Jefter Percy realizando treino no Estádio Nélio Gomes - William Davoli / SEBR

Jogadores do Belford Roxo comandados pelo técnico Jefter Percy realizando treino no Estádio Nélio GomesWilliam Davoli / SEBR

Publicado 27/09/2024 15:54

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo e o Esporte Clube Nova Cidade fazem o clássico da Baixada Fluminense, neste sábado (28), pela segunda rodada do Campeonato Carioca da Série B1. O confronto entre belforroxenses e nilopolitanos acontece, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. Antes do início do jogo, as torcidas do Belzão e do Quero-Quero irão se reunir para comemorar a união e amizade entre seus torcedores.



“Nós somos amigos dos torcedores do Gigante da Baixada e sempre que é necessário nos ajudamos mutuamente. Sou grato ao presidente da torcida do clube nilopolitano, Thiago Ferreira, por promover a paz, pela demonstração de amizade e união entre Os Sinistros São de Bel, Ressacada e Camisa 12”, falou o presidente da Torcida Ressacada, Bruno Passos.



O time do Belford Roxo comandado por Jefter Percy tem realizado treinos físicos e táticos diariamente, em busca da vitória, no duelo com os jogadores do técnico Maycon Pinheiro.

O presidente da Ressacada, Bruno Passos, na torcida do Belford Roxo William Davoli / SEBR



No primeiro jogo do Belford Roxo, no Cariocão de 2024, no último sábado (21), no Estádio Nélio Gomes, houve empate com o São Gonçalo com o placar de 0 a 0. No primeiro jogo do Belford Roxo, no Cariocão de 2024, no último sábado (21), no Estádio Nélio Gomes, houve empate com o São Gonçalo com o placar de 0 a 0.