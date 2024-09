A psicóloga da Proteção Social Especial da Semascf, Rayenne Ramos, reforçou a importância do setembro Amarelo - Jeovani Campos/PMBR

Publicado 27/09/2024 21:08

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Centro, em Belford Roxo, realizou nesta sexta-feira (27), uma palestra para as usuárias sobre prevenção ao suicídio. O evento faz parte da programação da Campanha Internacional Setembro Amarelo, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), em todas as 13 unidades do Cras da Prefeitura. O objetivo é dar visibilidade e despertar uma maior conscientização nas pessoas sobre a importância da prevenção ao suicídio e de evitar seu acontecimento.



A secretária municipal da Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, pontuou sobre a importância do encontro. “Esse mês é dedicado aos temas centrais do Setembro Amarelo, mas realizamos palestras durante todo o ano. Esse carinho e cuidado é fundamental para fortalecer o trabalho dos equipamentos”, contou Clarice.

Funcionários da Semascf e usuárias do Cras (Centro) participaram da palestra sobre Setembro amarelo Jeovani Campos/PMBR



Questão mental



A psicóloga da Proteção Social Especial da Semascf, Rayenne Ramos, comentou sobre a palestra. "Nossa equipe visita todos os equipamentos durante a campanha do Setembro Amarelo para reforçar o cuidado e afeto com as usuárias", afirmou Rayenne. "A gente precisa fortalecer cada vez mais a questão mental. Costumamos dizer que é a doença do século e ela não pode dominar a mente de vocês", completou a coordenadora do CRAS Centro, Joyce Siqueira.

A moradora de Itaipu, Lucia dos Santos, chegou ao Cras Centro antes da pandemia de 2019 Jeovani Campos/PMBR



A moradora de Itaipu, Lucia dos Santos, é usuária do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS Centro. "Cheguei no CRAS em 2019, antes da pandemia, eu gostei muito e continuei. Gosto muito dos orientadores e toda a equipe, sempre fui bem acolhida", compartilhou Lucia. "Sinto bem e esses encontros me fortalecem mais ainda. A palestra foi ótima, agradeço demais", acrescentou a moradora do Recantus, Lemi Macedo de Oliveira, também usuária do equipamento.