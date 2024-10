De acordo com os policiais civis da DRFA, as equipes localizaram os criminosos no momento em que eles procuravam novas vítimas, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu - Divulgação / PCERJ

Publicado 01/10/2024 17:02 | Atualizado 01/10/2024 17:03

Baixada Fluminense - Dois homens acusados de praticar diversos roubos de veículos na Baixada Fluminense, foram presos por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), nesta segunda-feira (30). A ação contou com o apoio de agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), da 6ª DP (Cidade Nova), da 42ª DP (Recreio) e da 63ª DP (Japeri).

De acordo com os agentes, as equipes localizaram os criminosos no momento em que eles procuravam novas vítimas, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu. Com eles, foram apreendidas uma pistola e uma motocicleta, roubada no dia 31 de agosto, em Belford Roxo.

Em depoimento, os presos contaram que são ligados a traficantes que atuam no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As investigações continuam para apurar o envolvimento deles em outros roubos praticados na região, nas últimas semanas.

A prisão aconteceu durante diligências da "Operação Torniquete", que tem como objetivos reprimir roubos, furtos de veículos e de cargas e reduzir os índices de criminalidade. Desde o início de sua segunda fase, mais de 70 criminosos já foram capturados.