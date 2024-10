Matheus do Waguinho e Márcio Canella estão empatados na corrida pela Prefeitura de Belford Roxo, de acordo com a pesquisa da Real Time Big Data - Divulgação

Publicado 30/09/2024 23:57 | Atualizado 01/10/2024 08:17





Marquinho da Farmácia (MDB), Assis Freitas (PSB) e Vinicius Cranio (PSOL), respectivamente com 2%, 1% e 1%, seguem com os números da pesquisa anterior. Belford Roxo – Faltando menos de uma semana para as eleições municipais, o Instituto Real Time Big Data divulgou, nesta segunda-feira (30), uma nova pesquisa para as eleições para prefeito de Belford Roxo. Nos números estimados, Matheus do Waguinho (Republicanos) e Márcio Canella (União Brasil) estão empatados tecnicamente, com 41% e 40%, respectivamente.A nova pesquisa mostrou um crescimento de dois pontos percentuais de Matheus do Waguinho em relação à pesquisa divulgada pela Real Time Big, no dia 16 de setembro , em que ele tinha 39%, e agora tem 41. Márcio Canella apresentou uma queda de quatro pontos, em relação aos 44% que tinha anteriormente, ficando com 40.Marquinho da Farmácia (MDB), Assis Freitas (PSB) e Vinicius Cranio (PSOL), respectivamente com 2%, 1% e 1%, seguem com os números da pesquisa anterior.

A pesquisa perguntou ainda aos eleitores belforroxenses sobre a aprovação das gestões municipal, estadual e federal. Neste cenário, o atual prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Repúblicanos) teve 62% de aprovação. O governador Cláudio Castro (PL) conta com 62% de desaprovação e 31% de aprovação.

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% dos eleitores o aprovando, enquanto 54% o desaprovam.



A pesquisa foi realizada com 1.000 entrevistados, nos dias 27 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-00132/2024, tem um nível de confiança de 95%.



As eleições municipais acontecem, no próximo domingo (06), de 8h às 17h (Horário de Brasília).

PESQUISA – REAL TIME BIG DATA (30/09/2024) - BELFORD ROXO



Pesquisa Estimulada (quando é apresentado o nome dos candidatos)



- Matheus do Waguinho (Republicanos): 41%

- Márcio Canella (União): 40%

- Marquinho da Farmácia (MDB): 2%

- Assis Freitas (PSB): 1%

- Vinicius Cranio (Psol): 1%

- Não sabe/não respondeu: 6%

- Branco/nulo: 9%



Espontânea (sem mencionar o nome dos candidatos)



- Matheus do Waguinho (Republicanos): 23%

- Márcio Canella (União): 23%

- Marquinho da Farmácia (MDB): 1%

- Assis Freitas (PSB): 1%

- Outros: 2%

- Não sabe/não respondeu: 37%

- Branco/nulo: 13%



Votabilidade dos candidatos em Belford Roxo



Matheus do Waguinho (Republicanos)



- Votaria com certeza: 22%

- Poderia votar: 34%

- Não votaria: 29%

- Não conhece suficiente para opinar: 15%



Márcio Canella (União)



- Votaria com certeza: 22%

- Poderia votar: 32%

- Não votaria: 40%

- Não conhece suficiente para opinar: 6%



Marquinho da Farmácia (MDB)



- Votaria com certeza: 1%

- Poderia votar: 22%

- Não votaria: 46%

- Não conhece suficiente para opinar: 31%



Assis Freitas (PSB)



- Votaria com certeza: 1%

- Poderia votar: 16%

- Não votaria: 34%

- Não conhece suficiente para opinar: 49%



Vinicius Cranio (PSOL)



- Votaria com certeza: 1%

- Poderia votar: 8%

- Não votaria: 41%

- Não conhece suficiente para opinar: 50%



Aprovação das gestões municipal, estadual e federal



Aprovação do prefeito Waguinho (Republicanos)



- Aprova: 62%

- Desaprova: 36%

- Não sabe/não respondeu: 2%



Aprovação do governador Cláudio Castro (PL)



- Aprova: 31%

- Desaprova: 62%

- Não sabe/não respondeu: 7%



Aprovação do presidente Lula (PT)



- Aprova: 42%

- Desaprova: 54%

- Não sabe/não respondeu: 4%