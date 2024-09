Durante o Dia D foram vacinados 5.895 animais em diversos bairros - Carlos Roberto / Divulgação

Durante o Dia D foram vacinados 5.895 animais em diversos bairrosCarlos Roberto / Divulgação

Publicado 30/09/2024 17:00

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, realizou neste sábado (28), o Dia ‘D’ de Vacinação Antirrábica em diversos bairros do município, que imunizou 5.895 animais, sendo 4.729 cães e 1.166 gatos. Os agentes de combate a endemias estiveram nas tendas com a missão de conscientizar e imunizar cães e gatos contra a raiva que pode acometer todos os mamíferos, inclusive os humanos.



Os locais que aconteceram o Dia ‘D’ de Vacinação Antirrábica foram: Heliópolis (Praça De Heliópolis), Parque São Vicente (Praça De São Vicente), Centro (Secretaria Municipal De Saúde), Bairro Das Graças (UBS Antenor Paes Leme Pires), Santo Antônio Da Prata (UBS José Benachio), Areia Branca (E. M. Sebastião Herculano De Mattos), Andrade De Araújo (Colégio Estadual Presidente João Goulart), Santa Maria (Policlínica Regional Santa Maria), Barro Vermelho (Ciep 376 Claudio Coutinho), Recantus (E. M. José Pinto Teixeira), São Francisco (E. M. São Francisco de Assis), Parque São Bernardo (Praça a rua Caramuru), Xavantes (E. M. Miguel Ângelo Leone), Piam (Paróquia São João Batista) e Nova Piam (Vila Olímpica).



Primeira fase da raiva dura 4 dias



A raiva é uma doença letal transmitida do animal infectado para o homem, já que o vírus fica em grande quantidade na saliva. Para se transmitir a doença, o animal deve ser portador do vírus da raiva, ou seja, não é toda mordida de cão e gato que transmite a raiva.



A primeira fase da raiva no animal dura de um a quatro dias e apresenta as seguintes alterações no cão: excitação, agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência. Após a fase furiosa, tem início a chamada “raiva paralítica”, na qual se acentuam os sintomas neurológicos, como: dificuldade de engolir, dificuldade de engolir; salivação; falta de coordenação dos membros e paralisia.

A primeira fase da raiva no animal dura de um a quatro dias. A vacina protege contra a doença Carlos Roberto / Divulgação



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, reforçou a importância do ‘Dia D’ de Vacinação. “É muito importante que tenhamos programações como essa ao longo de vários bairros, pois assim alcançamos mais animais em mais lugares. Por isso, nós pretendemos realizar essa campanha mais vezes ao longo do nosso município”, finalizou o coordenador municipal de endemias. O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, reforçou a importância do ‘Dia D’ de Vacinação. “É muito importante que tenhamos programações como essa ao longo de vários bairros, pois assim alcançamos mais animais em mais lugares. Por isso, nós pretendemos realizar essa campanha mais vezes ao longo do nosso município”, finalizou o coordenador municipal de endemias.