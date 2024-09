A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 29/09/2024 18:49

Belford Roxo - Um suspeito foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) com uma réplica de pistola e uma quantidade de drogas, na tarde deste domingo (29), na Avenida São Francisco, no bairro Parque Veneza. O homem foi abordado em uma motocicleta pelo agentes.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).