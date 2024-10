O registro da ocorrência policial com a motocicleta apreendida foi feito na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/10/2024 12:39 | Atualizado 01/10/2024 12:49

Belford Roxo - Um suspeito foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), que integram a Moto Patrulha do Programa Bairro Presente, no final da noite desta segunda-feira (30), com uma motocicleta com sinais de adulteração, na Rua Iporanga, no bairro Lote XV.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento quando perceberam o suspeito conduzindo uma motocicleta sem capacete e em alta velocidade. Após a abordagem, foi identicado que a placa do veículo não correspondia ao chassi, além do condutor não ter habilitação e a documentação da moto.



A motocicleta foi apreendida e o suspeito conduzido para ser autuado no registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).