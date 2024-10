Matheus do Waguinho (ao centro) recebeu o apoio dos bolsonaristas, o secretário estadual de Transportes, Washington Reis (D) e do deputado estadual Rosenverg Reis - Reprodução

Publicado 02/10/2024 13:48 | Atualizado 02/10/2024 13:59

Belford Roxo - Na reta final para as eleições municipais, no próximo domingo (06), o candidato a prefeito de Belford Roxo, Matheus do Waguinho (Republicanos), recebeu importantes apoios políticos na corrida pelo Executivo Municipal. Chama a atenção que esse apoio não escolhe lados. Tanto lulistas, quanto bolsonaristas, declararam apoio a Matheus Waguinho, como os casos do secretário estadual de Transportes, Washington Reis (MDB) e do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), em publicação nesta semana nas redes sociais.



O ex-prefeito de Duque de Caxias e o parlamentar são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e são bases do governador Cláudio Castro (PL), que apoia o deputado Márcio Canella (União Brasil), principal concorrente de Matheus à Prefeitura, no entanto, a família Reis decidiu apoiar a candidatura de Matheus do Waguinho no município belforroxense.



“É muita honra estar aqui do lado do futuro prefeito de Belford Roxo, nosso camisa 10, Matheus do Waguinho. Gente, com Waguinho, são oito anos de muito trabalho. Nós, em Duque de Caxias, estamos empenhados na eleição de Matheus para continuar esse legado do nosso grande prefeito Waguinho”, disse Washington Reis.



Matheus do Waguinho conta desde o início da campanha eleitoral com o apoio de peso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Seu tio, o atual prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), foi o único da Baixada Fluminense, e um dos poucos do Estado, a declarar apoio na vitoriosa eleição presidencial de 2022.

“Eu tenho certeza que a cidade vai continuar crescendo, e se desenvolvendo cada vez mais. Eu agradeço o apoio e a parceria do ex-prefeito Washington Reis”, destacou Matheus do Waguinho.

O ex-governador Garotinho também declarou apoio a Matheus do Waguinho na corrida pela Prefeitura de Belford Roxo Reprodução



Outro nome de peso da política do Rio de Janeiro que declarou apoio a Matheus do Waguinho, foi o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que concorre a uma cadeira de vereador na cidade do Rio de Janeiro.



"Porque que eu estou apoiando o Matheus? Ele é jovem, e no meu primeiro mandato de prefeito, eu tinha 28 anos (Matheus tem 29), mas foi nessa época com a energia da juventude que eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil, e depois virei governador, e criei todos esse programas sociais. Eu tenho certeza absoluta que o Matheus do Waguinho será um grande prefeito pra cidade de Belford Roxo", declarou Garotinho.