A ocorrência policial com o material apreendido com o suspeito preso foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com o material apreendido com o suspeito preso foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 02/10/2024 14:43

Belford Roxo – Um suspeito com anotação criminal foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta quarta-feira (02), com uma sacola cheia de drogas, durante patrulhamento na Estrada Mário Santana, no Condomínio Monza, no bairro Maringá.

Na ação, os agentes faziam o patrulhamento no bairro quando perceberam dois indivíduos usando drogas dentro do condomínio. Na abordagem, os policiais militares encontraram com um dos suspeitos a sacola com drogas e dinheiro em espécie.

Os dois homens foram conduzidos para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo). Um dos suspeitos foi liberado, enquanto o outro, que já possuía uma anotação criminal, foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.