Belford Roxo

Matheus do Waguinho recebe apoio de políticos importantes na reta final da eleição a prefeito em Belford Roxo

Candidato do Republicanos recebeu nesta semana apoio dos bolsonaristas Washington Reis e do deputado Rosenverg Reis, além do ex-governador Garotinho, e já conta com o apoio do presidente Lula