Belford Roxo

Matheus do Waguinho vota acompanhado do prefeito, deputada Daniela do Waguinho e família em Belford Roxo

Liderando as últimas pesquisas para à Prefeitura de Belford Roxo, candidato do Republicanos votou no início da tarde deste domingo (06), na Creche Municipal Álvaro Lisboa Braga