Na Escola Municipal Professor Paris, no bairro Vila Dagmar, muitos eleitores reclamaram das filas nas zonas eleitorais - Divulgação / AF

Publicado 06/10/2024 13:30 | Atualizado 06/10/2024 14:57

Belford Roxo - As eleições municipais em Belford Roxo, na manhã deste domingo (06), foi marcada por filas nas zonas eleitorais do município, além do excesso de santinhos de candidatos nas ruas da cidade. Linhas de ônibus municipais transportam gratuitamente os eleitos para os locais de votação.

Na Escola Municipal Professor Paris, no bairro Vila Dagmar, na região central do município, muitos eleitores reclamaram das filas nas zonas eleitorais. Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) auxiliavam os eleitores na localização das locais de votação.

Na Rua Padre José Beste, santinhos dos candidatos tomavam a rua em um dos locais de votação Divulgação / AF

Na Rua Padre José Beste, na frente da escola, santinhos dos candidatos tomavam a rua, o que deverá dar muito trabalho para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Belford Roxo, conta com cinco candidatos a prefeito e 410 candidatos a vereador, com 347.220 eleitores aptos a votarem.