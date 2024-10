Matheus do Waguinho é o candidato do Republicanos para prefeito de Belford Roxo. Ele votou na Creche Municipal Álvaro Lisboa Braga - Divulgação

Publicado 06/10/2024 14:31 | Atualizado 06/10/2024 14:58

Belford Roxo - O candidato à Prefeitura de Belford Roxo, Matheus do Waguinho (Republicanos), votou no início da tarde deste domingo (06), na Creche Municipal Álvaro Lisboa Braga, no bairro de Heliópolis. Matheus votou acompanhado da esposa, do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos) e da deputada federal Daniela do Waguinho. O candidato votou muito confiante, acreditando na continuidade e nas melhorias para o município.

"Exercendo a cidadania votando no melhor para Belford Roxo ao lado da família. Que seja um domingo abençoado e com muita paz para todos! Deus a frente de todas as coisas", disse Matheus do Waguinho.

A deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho, acompanharam Matheus do Waguinho e a esposa, na votação no início da tarde de domingo Divulgação

ELEIÇÕES - BELFORD ROXO

Belford Roxo, conta com cinco candidatos a prefeito e 410 candidatos a vereador, com 347.220 eleitores aptos a votarem.