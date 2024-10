Deputado venceu no 1º turno - Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:35

Belford Roxo – O deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) é novo prefeito de Belford Roxo. O parlamentar foi eleito no primeiro turno das eleições municipais, neste domingo (06), com 62,86% do total dos votos apurados, com 155.229 votos. Seu principal concorrente, Matheus do Waguinho (Republicanos), ficou na segunda colocação, com 35,22%, com 86.887 votos.

Vinícius Crânio (PSOL) teve 1,09% com 2.690 votos, e Assis Freitas (PSB), 0,83%, com 2.042.

MÁRCIO CANELLA

Márcio Canella, 47 anos, é casado e pai de três filhos. Disputou a eleição para à Prefeitura de Belford Roxo pela primeira vez, pelo partido União Brasil. É nascido e criado no Morro do Malhapão, em Belford Roxo. Entrou para a vida pública em 2009, quando foi secretário de Serviços Públicos de Belford Roxo, na gestão do ex-prefeito Alcides Rolim. Em 2012, foi eleito vereador com 5.683 votos.



Dois anos depois, Canella se elegeu deputado estadual pelo antigo PSL. Já no MDB, se reelegeu com 110.167 votos, o segundo deputado estadual mais votado do Estado do Rio de Janeiro. Em 2024, voltou à Alerj com o título de deputado mais votado com 181.274 votos.

Era um antigo aliado do atual prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), do qual inclusive foi eleito vice-prefeito, em 2016, e também foi secretário municipal da Casa Civil, mas viu a aliança se romper, com a indicação do prefeito do sobrinho Matheus do Waguinho (Republicanos) para concorrer a Prefeitura de Belford Roxo.