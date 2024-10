O meia Kauã Esteves (10) é um dos protagonista do sub-17 - Divulgação

O meia Kauã Esteves (10) é um dos protagonista do sub-17Divulgação

Publicado 04/10/2024 22:34 | Atualizado 04/10/2024 22:39

Belford Roxo - Lutando por uma boa classificação no Campeonato Carioca A2, a Sociedade Esportiva Belford Roxo categoria Sub–15 e Sub–17, entrará em campo, na manhã deste sábado (05), no Estádio Nélio Gomes para enfrentar o Paduano.

“Estamos confiantes que faremos uma partida que nos credenciará para brigar por uma vaga para o título. O time tem treinado bastante e ensaiado jogadas coletivas que farão a diferença em campo”, disse o técnico David Fernandes.

O jogo do sub -15 será às 9h, e contará com os meias Brenner e Josué como uma das armas para a vitória. E o jogo do sub–17 acontecerá, às 11h, e deverá ter como protagonistas o meia Ryan Marcone e o ponta Kauã Esteves.

Foto (divulgação) 1: O meia Kauã Esteves, um dos protagonista do Sub - 17, em ação.