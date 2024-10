O atacante Wander Hudson marcou o gol do Belford Roxo no empate com o Pérolas Negras - William Davoli / SEBR

Publicado 07/10/2024 10:26

Belford Roxo - Em um jogo muito disputado, a Sociedade Esportiva Belford Roxo empatou com o Pérolas Negra por 1 a 1, na última sexra-feira (04), no Estádio Nélio Gomes, pelo Campeonato Carioca da Série B1. Foi o terceiro empate consecutivo da equipe belforroxense, que segue sem vitórias na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O gol foi do atacante Wander Hudson.

"Sempre digo que nesta competição não existe adversário fácil. Jogamos com vontade em busca dos três pontos, mas terminamos empatados, apesar de termos feito vários chutes para gol. Agora é nos prepararmos para a próxima partida", declarou o técnico Jefter Percy.

Belford Roxo e Pérolas Negras fizeram uma partida muito disputada no Estádio Nélio Gomes William Davoli / SEBR

No próximo sábado (12), o Belford Roxo encara o Paduano, às 15h, no Estádio De Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias.