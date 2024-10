A ocorrência policial com as drogas apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

A ocorrência policial com as drogas apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 08/10/2024 16:14

Belford Roxo - Um menor foi apreendido com uma quantidade de drogas, pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da noite desta segunda-feira (07), na Rua Ilíada, no bairro Vale do Ipê.

Na ação, os agentes perceberam o menor em atitude suspeita. Na abordagem, foram encontrados com ele pinos de cocaína, e após busca no local, uma sacola contendo mais drogas e dinheiro em espécie.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).