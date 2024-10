A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/10/2024 13:14

Belford Roxo - Três homens foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quarta-feira (16), na Comunidade do Rola, no Complexo do Castelar. Com o trio, os agentes apreenderam quatro rádios transmissores sintonizados na frequência do tráfico de drogas local e um foguete de artifício, utilizado para alertar sobre a chegada da polícia na comunidade.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).