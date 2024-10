A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 15/10/2024 23:13

Belford Roxo - Seis traficantes foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta segunda-feira (14), na Comunidade do Castelar. Os agentes agiram com informações do Disque Denúncia, na Rua Baraúna, nas localidades conhecidas como "Boca do Romário" e "Boca do Plinio". Um dos traficantes presos, já tinha mandado de prisão em aberto.

Com os criminosos foram apreendidos: um carregador de pistola 9 mm; uma pistola 9mm; 317 pinos de cocaína; 202 trouxinhas de maconha; e um rádio transmissor

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), com o material apreendido e os criminosos permanecendo presos à disposição da Justiça.