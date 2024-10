O Belford Roxo ainda não venceu na competição, acumulando três empates e uma derrota - William Davoli / SEBR

O Belford Roxo ainda não venceu na competição, acumulando três empates e uma derrotaWilliam Davoli / SEBR

Publicado 13/10/2024 20:47

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo sofreu sua primeira derrota no Campeonato Carioca da Série B1, ao ser derrotado pelo Paduano por 2 a 1, neste sábado (12), no Estádio Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias. Os belforroxenses ainda não venceram na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), com três empates e uma derrota, ocupando a lanterna do torneio com apenas três pontos.



“Sempre soube que seria um confronto difícil, até os 70 minutos de jogo estávamos vencendo, mas o jogo só termina quando o juiz dá o apito final. O campeonato está embolado e ainda temos chances de uma boa colocação. Agora é trabalhar muito para conseguir uma boa classificação”, disse o técnico Jefter Percy.

O Belzão enfrenta no próximo sábado (19), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, o Serrano. O Belzão enfrenta no próximo sábado (19), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, o Serrano.