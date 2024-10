A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP e a motocicleta foi devolvida ao proprietário - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP e a motocicleta foi devolvida ao proprietárioDivulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 12/10/2024 09:17

Belford Roxo - Uma motocicleta roubada (Honda CG), foi recuperada pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta sexta-feira (11), na Avenida Benjamim Pinto Dias, no Centro.

Na ação, os agentes foram informados sobre o roubo do veículo, e após um cerco tático, conseguiram recuperar a motocicleta que estava com suspeitos do roubo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) e a motocicleta foi devolvida ao proprietário.