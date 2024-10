O técnico Jefter Percy, mostrando o esquema de jogo aos seus comandados - William Davoli / SEBR

O técnico Jefter Percy, mostrando o esquema de jogo aos seus comandadosWilliam Davoli / SEBR

Publicado 11/10/2024 14:21

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo vai com tudo, neste sábado (12), às 15h, no Estádio Los Lários, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias, contra o Paduano, em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca da Série B1. A partida é válida pela quarta rodada da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).



“Mais uma grande oportunidade de trazer a vitória para casa, mesmo sabendo que teremos um adversário a altura. Tivemos uma semana de treino forte e muito concentrada no objetivo de vencer. É o que sempre digo para os sinistros de Bel: Acredita que acontece”, falou o técnico Jefter Percy.

Jogadores realizando treino, no Estádio Nélio Gomes, para enfrentar o Paduano William Davoli / SEBR



O Belzão está em sétimo lugar na tabela classificatória, tendo participado de três partidas e garantindo três empates. E o Paduano lidera a competição com duas vitórias e uma derrota. O Belzão está em sétimo lugar na tabela classificatória, tendo participado de três partidas e garantindo três empates. E o Paduano lidera a competição com duas vitórias e uma derrota.