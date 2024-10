A ocorrência policial com o revólver e o bloqueador de sinal foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com o revólver e o bloqueador de sinal foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 10/10/2024 14:15

Belford Roxo - Um carro roubado (Nivus Vermelho) foi recuperado pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite desta quarta-feira (09), na Avenida Benjamim Pinto Dias, no Centro. Os ocupantes do veículo estavam praticando assaltos pela região. Foram apreendidos um revólver e bom bloqueador de sinal.

Na ação, os agentes foram alertados por populares sobre o carro vermelho que estaria praticando assaltos na região. Com apoio da equipe do Bairro Presente de Belford Roxo, os policiais agiram rápido e montaram um cerco, conseguindo recuperar o carro roubado, um revólver e um bloqueador de sinais. Os criminosos conseguiram fugir.

O carro roubado recuperado pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).