A manutenção afetou o fornecimento de água nos bairros Maringá, Lote XV, São Vicente, Vale do Ipê e Wona - Divulgação / Arquivo / Águas do Rio

Publicado 10/10/2024 23:40 | Atualizado 10/10/2024 23:42

Belford Roxo - Devido à manutenção na rede de abastecimento, realizado pela Águas do Rio, nesta quinta-feira (10), o sistema de bombeamento, localizado na Estrada Maringá, em Belford Roxo, teve sua operação paralisada. Em função disso, houve impactos no abastecimento de água em partes do município.



Regiões afetadas: Maringá (partes), Lote XV, São Vicente (partes), Vale do Ipê e Wona.

O reparo emergencial foi concluído na noite desta quinta-feira (10), e o fornecimento será normalizado, de forma gradativa, em até 72 horas após a conclusão do trabalho.



A concessionária orienta seus clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d'água para atividades prioritárias neste período e ressalta que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp, através do número 0800 195 0 195.