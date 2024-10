Alunos da Escola Municipal Maria da Conceição Carneiro capricharam na confecção das mochilas e nos penteados - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 11/10/2024 17:45

Belford Roxo - Para comemorar o dia das crianças, a Secretaria de Educação de Belford Roxo promoveu a “Semana Maluca da Educação” com diversas atividades para seus alunos. A programação, que aconteceu em diversas unidades de ensino do município, iniciando na segunda-feira (07) e terminando na sexta-feira (11).

As crianças da Creche Fátima Nunes fizeram mochilas de diversos tipos, como ifood, sorveteiro e pipoqueiro Rafael Barreto / PMBR



Ao longo da semana, os alunos puderam participar de atividades diferentes a cada dia, sendo algumas delas a mochila divertida, cabelo divertido, discoteca, circuito, brincadeiras com massinha, dia do cinema, dia de fantasia e teatro, dia de oficinas, festa do pijama e muito mais.

Fantasiadas, as crianças da creche municipal Adriana Vitório Furtado comemoram a Semana da Criança Rafael Barreto / PMBR



O secretário de Educação Bruno Vinícius de Oliveira disse estar orgulhoso com todo o trabalho feito. "É muito gratificante que possamos realizar programações por uma semana inteira como essas. Me sinto privilegiado por ver o sorriso no rosto dessas crianças", contou Bruno.

A professora Layane também se divertiu com as crianças da Creche Fátima Nunes Rafael Barreto / PMBR



Diretora destaca a importância do evento



A diretora da Creche Municipal Vereadora Fátima Nunes, Mônica Martins, afirmou que são semanas como essas que melhoram ainda mais a relação entre alunos e professores. "Cada evento, cada festa, cada programação que realizamos é sempre maravilhoso. Eu tenho mais de 40 anos de carreira e nunca me canso desses momentos", disse Mônica.

As crianças esbanjaram graça e alegria na semana preparada para elas brincarem na creche Adriana Furtado Rafael Barreto / PMBR



A coordenadora da Escola Municipal Maria da Conceição Carneiro, Leila Rocha, ressaltou a importância dos familiares das crianças. "A interação da família com a escola, pois os responsáveis dos alunos colaboraram muito nesse trabalho proposto por nós. Ainda mais hoje, com as atividades de cabelo e a mochila maluca", finalizou Leila.

Mirella e Fábio da creche Fátima Nunes, se divertiram na Semana da Criança e não se descuidaram do cabelo. Foi o maior sucesso! Rafael Barreto / PMBR