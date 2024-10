A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 13/10/2024 20:07

Belford Roxo - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã deste domingo (13), em uma mochila localizada na Rua Jorge Bragança, no bairro Bom Pastor. Junto com as drogas, ainda foi apreendido uma quantidade de dinheiro em espécie.

Foram apreendidos: 222 pinos de cocaína; 74 trouxinhas de maconha; 22 pedras de crack; dinheiro em espécie

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).