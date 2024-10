Arthur Mariano (segundo a esquerda) marcou dois gols e Breno Gomes (camisa 6), na goleada de 3 a 0 pelo Sub 16 - Matheus Vieira / SEBR

Publicado 12/10/2024 23:55

Belford Roxo - Neste domingo (13), no Estádio José Alvarenga, em Heliópolis, dois times da base da Sociedade Esportiva Belford Roxo entrarão em campo contra o Artsul, pela décima rodada do Campeonato Carioca A2. Os meninos do sub-17 entrarão em campo, às 12h45, enquanto o sub-15, às 14h45.

"Estamos atravessando uma boa fase dos times de base, e a prova disso é que estão entregando os oito melhores. Temos nós dedicado ao máximo para garantir bons resultados ", disse o técnico do sub-17, Custódio Junior.

O time do Sub 16, com técnico David Fernandes no treino para partida contra o Artsul Matheus Vieira / SEBR

Os dois jogos serão os últimos da fase classificatória para disputar as quartas de finais. Na quarta-feira (09), no Estádio José Amorim, em Coelho da Rocha, pela Copa União Corcovado, o time sub-20 do Belzão venceu o Brasileirinho, por 2 a 1, e os sinistrinhos do sub-16 fecharam com a goleada de 3 a 0.