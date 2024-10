Jogadores do sub-17 agradecendo aos torcedores pela vitória sob o Artsul - William Davoli / SEBR

Jogadores do sub-17 agradecendo aos torcedores pela vitória sob o ArtsulWilliam Davoli / SEBR

Publicado 14/10/2024 22:56

Belford Roxo - Os jovens times da Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 e Sub-15, conquistaram uma vaga na Taça Guilherme Embry 2025, na tarde deste domingo (13), no Estádio José Alvarenga, em Heliópolis, ao derrotarem as equipes do Artsul, na décima rodada do Campeonato Carioca A2. As vitórias garantiram ainda, as duas categorias belforroxenses nas quartas de finais do Cariocão de 2024.

Os meninos do sub-17 venceram por 3 a 1, com gols de Ryan, Kauãzinho e Marcolino. A garotada do sub-15 empatou em 0 a 0, no tempo normal de jogo, mas na decisão em pênaltis, ganhou de 3 a 1.



“Jogos difíceis contra as fortes equipes do Artsul, mas graças a Deus, conseguimos nos classificar entre os oito melhores times da competição, nas duas categorias. Qualificamos-nos para o calendário do ano que vem na Guilherme Embry, que era o que mais queríamos. Obrigado a todos os jogadores, equipe técnica e torcedores!”, disse entusiasmado o gerente de futebol da base, Marcos Leandro.

A equipe sub-15 conseguiu sua classificação para as quartas de final do Carioca A2 William Davoli / SEBR



O Torneio Guilherme Embry é uma importante competição entre os clubes nas categorias sub-15 e sub-17. Apenas 16 times se credenciam para disputá-la.



No próximo domingo (20), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, o Belzão enfrentará o Resende, no primeiro jogo das quartas de finais. O Torneio Guilherme Embry é uma importante competição entre os clubes nas categorias sub-15 e sub-17. Apenas 16 times se credenciam para disputá-la.No próximo domingo (20), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, o Belzão enfrentará o Resende, no primeiro jogo das quartas de finais.