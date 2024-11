Belford Roxo

PM prende chefe do tráfico de Santa Tereza e apreende dois fuzis em Belford Roxo

Policiais militares do 39º BPM prenderam "Baiano", considerado o chefe do tráfico do Gogó da Ema, Santa Tereza e Guaxa, que ficou ferido, além do gerente do tráfico "Canela"