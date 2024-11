Dirigentes das escolas de samba e pavilhões no G20 - Divulgação

Publicado 18/11/2024 21:32

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo participou na Cúpula Social do G20, na última quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, juntamente com as demais escolas de samba coirmãs da Série Ouro, da Liga RJ. A entidade que coordena os desfiles das escolas de samba que passam pelo Sambódromo, na sexta-feira e sábado de Carnaval, conduziu a mesa dirigida pelo presidente Hugo Júnior, com o tema: “Sustentabilidade e Carnaval: combinação que dá samba e é nota 10!



“Vimos a contribuição do samba para que aconteça um desenvolvimento sustentável, utilizando e descartando materiais utilizados no carnaval sem causar danos ao meio ambiente e a inclusão social de pessoas de todas as raças, cor, idade e classe social. A bandeira do samba de Belford Roxo presente neste momento importante para o mundo é um fato histórico”, disse a porta-bandeira, Jaçanã Ribeiro.

Porta-Bandeira Jaçanã Ribeiro com o pavilhão da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

O presidente da Liga RJ falou sobre a importância do samba como agente de transformação e que estar presente neste evento significa uma conquista inédita.

A inscrição, coordenação e planejamento da atividade foi realizada pelo diretor de sustentabilidade da Liga RJ, Diego Carbonell, que recebeu o público e representantes de diversas organizações vários países.