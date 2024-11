A medida emergencial foi adotada para controlar a qualidade da água captada nos mananciais. Na madrugada desta quinta (14), a operação das unidades foi sendo restabelecido gradualmente - Reprodução / Cedae

Publicado 14/11/2024 16:38

Baixada Fluminense - A Cedae normalizou na manhã desta quinta-feira (14), a produção de água em todo o Sistema Acari. Com isso, o abastecimento em partes de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri e Queimados, na Baixada Fluminense, entrou em processo de normalização. Essa etapa ocorre de forma gradativa, em 72 horas, podendo levar mais tempo em áreas elevadas, nas pontas das redes de distribuição ou nos locais onde forem detectadas ocorrências durante o período.



Nesta quarta-feira (13), devido às chuvas, a Cedae paralisou os subsistemas Mantiquira, Rio D’Ouro e São Pedro, e o subsistema Xerém funcionou com produção reduzida. Segundo a estatal, a medida emergencial foi adotada para controlar a qualidade da água captada nos mananciais. A partir da madrugada desta quinta-feira (14), a operação das unidades foi sendo restabelecido gradualmente.



Regiões com abastecimento em normalização:



Duque de Caxias: Xerém, Vila Urussai, Vila Santa Cruz, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Operária – Xerém, Vila Maria Helena, Vila Alzira, Vila Actura, S. J. Tadeu, S Bonfim, Saracuruna, Santo Antônio, Santa lúcia, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, P S Pedro, Parque Barão do Amapá, P Paulista, P J Pessoa, Pilar, Parque Vitoria, Parque Panorama, Parque Eldorado, Parada Morabi, Parada Angélica, P Adelaide, N S do Carmo, Nova Campinas, Meio da Serra, Mantiquira, Lamarão, Jardim Primavera, Jardim Nat, Jardim Dayse, Jardim Anhangá, J Ana Clara, Império, Guararapes, Figueira, Ferreira, Equitativa, C Madeira, Cidade Parque Paulista, Cidade dos Meninos, Chuno, Chácaras Rio – Petrópolis, Chácaras Arcampo, Capivari, Cângulo, Campos Elísios, Barro Branco, Aviário e Amapá



Belford Roxo: Shangrila, Itaipu, Lote XV, Wona, parte de Parque dos Ferreiras, Recantus, Vale do Ipê, Nova Aurora, Maringá, São Vicente



Nova Iguaçu: Adrianópolis, Boa Esperança, Botafogo, Caiçara, Caioaba, Carmari, Carlos Sampaio, Corumbá, Figueiras, Geneciano, Grama, Iguaçu Velho, Jaceruba, Jardim Natal, Jardim Real, Jardim São Vicente, Kennedy, Nossa Senhora de Fátima, Nova América, Parque Ambaí, Parque Flora, Parque São Carlos, Rancho Fundo, Rio D’Ouro, Santa Rita, Vila de Cava, Vila Fluminense, Vila Guarita e partes dos bairros de Carlos Sampaio e Tinguazinho



Queimados: Belmonte, Carmo, Fanchem, Fátima, Jardim Queimados, Jardim TriCampeão, Luiz de Camões, Paraíso, Rio D’Ouro, Roncador, São Jorge, São Simão, Tinguá, Três Pontes, Vale Ouro, Vila Camarim, Vila Central, Vila Nanci, Vila Sao Francisco, Vila Tinguá

Japeri: Alecrim, Aljezur, Belo Horizonte, Cajuri, Delamare, Esperança, Jardim Primavera, Jardim São João, Jardim Willis, Jardim Transmontano, Jardim Tri-Campeao, Laranjal, Parque dos Santos, Pedra Lisa, Rio D’Ouro, Santa Amélia, Santo Antônio, Santa Inês, Teófilo Cunha, Vila Conceicao e parte dos bairros dos Eucaliptos



Até que o fornecimento de água seja regularizado, a concessionária orienta os seus clientes a fazerem uso da água disponível em cisternas e caixas d’água somente para as atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo. A empresa segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.