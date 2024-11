As crianças se divertiram nas dependências do quartel e saíram felizes com a visita - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 12/11/2024 18:56

Belford Roxo - As crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Santa Teresa, em Belford Roxo, tiveram a oportunidade de visitar, nesta terça-feira (12), pela primeira vez o Espaço Cultural Quartel Histórico do Realengo. O CRAS Santa Tereza é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome.



O capitão Messias e os demais militares recepcionaram as crianças e seus responsáveis para conhecer o local e toda a sua importância histórica para o Brasil. No espaço, os pequenos puderam aprender sobre a história da Escola Militar de Realengo; os presidentes que passaram pelo colégio; como era uma sala de aula na época; como eram os preparativos dos soldados em relação a uniformes, talheres, comida e limpeza, etc, e muito mais.



Sonho de conhecer o quartel



A orientadora do CRAS Santa Tereza, Maria Cristina Garrett, comentou sobre a visita do grupo. “As crianças me contaram que queriam vir aqui e tive que trazê-las. Alguns disseram que estar aqui era o sonho delas e eu como orientadora deles precisei realizar. E poder ver o sorriso no rosto de todos esses meninos e meninas, me deu a certeza de que esse dia foi memorável e inesquecível para eles”, concluiu Maria Cristina.



O pequeno Miguel Henrique, 11 anos, do CRAS de Santa Tereza, não conteve as emoções após chegar no Espaço Militar. “O meu sonho é ir para o quartel e poder servir. Então fico muito feliz de ter vindo aqui”, disse. “Esse passeio foi muito legal. Eu aprendi bastante com tudo que me ensinaram”, concluiu Miguel Henrique.

O capitão Messias com as crianças e representantes do CRAS de Santa Teresa Jeovani Campos / PMBR



O capitão Messias destacou a importância da iniciativa da escola em levar os alunos para conhecer a história do Exército. "Ver como as crianças vibraram e gritaram nosso brado com tanta alegria é algo que não tem preço. Eu tenho certeza que isso vai ficar eternizado na memória deles. Tenho certeza de que o nosso Brasil tem um futuro radiante", ressaltou o capitão Messias