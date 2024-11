A ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Reprodução / PMERJ

Belford Roxo - Um criminoso que estava com grande quantidade de drogas, foi preso em flagrante pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), do Programa Bairro Presente, nesta segunda-feira (11), durante ação no bairro Maringá, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).