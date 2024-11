O time do sub-16 após a vitória contra o Império Serrano - William Davoli / SEBR

Publicado 07/11/2024 23:08 | Atualizado 07/11/2024 23:08

Belford Roxo - O jovem time da Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-16 levou a melhor, e venceu o Império Serrano, com o placar de 1 a 0, na tarde de terça-feira (05), no Estádio José Amorim, em São João de Meriti, em partida válida para classificação nas oitavas de finais da Copa União Corcovado. O gol foi do atacante Arthur Franklin, popularmente conhecido como Churros.

Churros autor do gol do sub-16 contra o Império Serrano William Davoli / SEBR



"Está sendo um ano muito proveitoso para as equipes de base do Belford Roxo, temos revelado muitos talentos e nos classificando em todas as competições que disputamos", disse o coordenador da base, Custódio Junior.