O CEAMBEL é um equipamento de prevenção e combate à violência contra as mulheres que sofrem ou já enfrentaram algum tipo de agressãoDivulgação / PMBR

Publicado 06/11/2024 18:25

Belford Roxo - O Centro Especializado em Atendimento à Mulher de Belford Roxo (CEAMBEL) é um equipamento de prevenção e combate à violência contra as mulheres que sofrem ou já enfrentaram algum tipo de agressão. De acordo com o último registro de ocorrência, entre janeiro a outubro, o CEAMBEL contabilizou um total de 890 atendimentos, além de inserir 224 mulheres para acompanhamento e abrigar 3.



No Centro, as mulheres recebem atendimento e acompanhamento interdisciplinar com psicólogo, assistente social, jurídico, de orientação e informação. Caso tenham filhos menores, passam também pela psicopedagoga e retornam. Muitas vezes a psicóloga e a psicopedagoga atendem uma mulher por mais de uma vez. Além de tudo, em uma pesquisa em março foi observado que a presença de crianças no ambiente doméstico está significativamente associada ao atendimento por violência doméstica.



Portas abertas



A coordenadora do CEAMBEL, Gabriele Lima, destacou a importância dos resultados do registro. “Felizmente mais e mais mulheres que foram vítimas de violência doméstica estão contando com o nosso suporte e esperamos que com a nossa ajuda elas possam se recuperar de tudo o que passaram”, destacou. “O CEAMBEL tem uma importância muito grande e todas aquelas que precisarem de alguma assistência, as portas sempre estarão abertas”, finalizou Gabriele.

O CEAMBEL funciona na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2.490, Santa Amélia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato com o equipamento pode ser feito pelo Whatsapp (21) 98157-5776, e-mail ceam.pmbr@gmail.com e instagram @ceam.bel.

