A ocorrência policila com arma e os carregadores foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/11/2024 16:51

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma pistola calibre 9mm, 34 munições intactas e dois carregadores, nesta terça-feira, (05), na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro de Wona, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes tiveram a atenção voltada para um carro branco Fiorino, com o condutor em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada e após revista, foi encontrado pelos policiais a pistola e os carregadores municiados. Ao ser perguntado sobre a autorização para portar a arma de fogo, o suspeito alegou que estava sofrendo diversas ameaças.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).