Os casais rodopiaram no salão em mais uma edição do baile de dança de salãoDivulgação

Publicado 04/11/2024 16:51

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) realizou, na noite de sexta-feira (01), mais uma edição do projeto Baile de Dança de Salão. O evento é uma ramificação das aulas do projeto “Dança em Movimento”, que acontece todas às segundas-feiras na Praça de Areia Branca. O baile, no Shopping Nova Belford, no Centro, reuniu várias pessoas de diferentes idades para uma noite com muita dança, diversão e músicas com a apresentação da Banda Aeroporto.

O que não faltou foi animação dos casais, que aproveitaram bem o som da banda Aeroporto Divulgação



O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, não conteve a sua felicidade em mais uma edição do evento. "Quero expressar minha profunda gratidão a cada pessoa que pôde comparecer a mais uma edição do nosso baile. Foi uma noite inesquecível, com muita alegria e momentos especiais", afirmou. "Espero poder continuar realizando mais festas como essa, pois sei como elas são importantes para nossos cidadãos", finalizou Adriano.