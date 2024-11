Estilista Tiago Costa (E), coreógrafa Juliana Frathane e carnavalesco Cristiano Bara, durante a entrega do figurino da comissão de frente - Divulgação

Publicado 01/11/2024 16:50

Belford Roxo - O carnavalesco da Inocentes de Belford Roxo, Cristiano Bara, recebeu na tarde da última quarta-feira (29), no atelier de fantasias da agremiação, a coreógrafa da comissão de frente, Juliana Frathane e o estilista Tiago Costa. Durante o encontro, o carnavalesco entregou o figurino da comissão para o Carnaval de 2025 a Juliana, e conversou com o estilista sobre a ideia de materiais para confecção da fantasia.

“O figurino está muito lindo e sei que a fantasia confeccionada pelo Tiago ficará maravilhoso, pois ele produz fantasias de alto padrão, que dão segurança e conforto. Comandar os bailarinos com o samba “Ewe, a busca vem da floresta” é especial, pois foi o primeiro ano que participei do desfile da Inocentes Vamos partir com força em busca da nota máxima com uma apresentação inesquecível”, disse a coreógrafa Juliana Frathane.



A Caçulinha da Baixada será a terceira escola a desfilar no Sambódromo, na Sexta-Feira de Carnaval, em 2025, pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta, do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara. O tema fala do poder curativo das plantas medicinais e da necessidade de preservar as matas.