Publicado 31/10/2024 11:06

Beford Roxo - A Águas do Rio está com suas equipes mobilizadas para retomar, ainda nesta quinta-feira (31), a distribuição de água tratada nos bairros Lote XV, Vale do Ypê, Wona e partes do Parque dos Ferreiras, em Belford Roxo. O fornecimento nestas regiões foi suspenso na tarde de terça-feira (29) para reparos em um sistema de bombeamento.

Finalizado o serviço, o abastecimento será normalizado, de forma gradativa, em 72 horas, podendo levar mais tempo em áreas elevadas e nas pontas das redes de distribuição.

A concessionária orienta os clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição, através do 0800 195 0 195, para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.