No choque entre os veículos, a mulher que teve uma fratura grave no braço, que foi socorrida no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 31/10/2024 10:30 | Atualizado 31/10/2024 10:31

Belford Roxo - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus, deixou uma mulher que estava na garupa da moto, gravemente ferida na noite desta quarta-feira (30), no cruzamento da Avenida Retiro da Imprensa com Avenida Heliópolis, no bairro Farrula, em Belford Roxo. No choque entre os veículos, a mulher que teve uma fratura grave no braço, foi socorrida no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

O piloto da motocicleta foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse). Ainda não houve identificação das vítimas.



O Corpo de Bombeiros e policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), foram acionados para o local do acidente para o socorro das vítimas e o isolamento da área.